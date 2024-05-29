По состоянию на 27 мая в приемные комиссии вузов обратились и получили экзаменационные листки более 167 тысяч потенциальных участников. Сдавать ЕВЭ в Украине стремится 164 631 человек, за рубежом – 2740.
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Завершается регистрация на поступление в магистратуру и аспирантуру
Часть поступающих также, кроме ЕВЭ, должна пройти еще и ЕФВВ. Это касается тех, кто планирует поступать на такие специальности отраслей знаний:
- 01 "Образование / Педагогика" (кроме специальности 017 "Физическая культура и спорт");
- 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика";
- 07 "Управление и администрирование";
- 08 "Право";
- 12 "Информационные технологии";
- 24 "Сфера обслуживания";
- 28 "Публичное управление и администрирование";
- 29 "Международные отношения".
Для каждого участника, который получил экзаменационный листок, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру". Доступ к ней – по номеру экзаменационного листа и РIN-кодом, указанным в нем.
До 17 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.
- Ранее мы информировали о том, как зарегистрироваться на единый вступительный экзамен. Об этом читайте по ссылке.