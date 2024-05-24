Об этом заявил первый заместитель директора УЦОКО Валерий Бойко. И добавил, что уровень заданий по иностранному языку для поступающих не является слишком высоким, но предусматривает возможность в дальнейшем работать с иноязычной литературой.

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Какого уровня будут задания ЕВЭ по иностранному языку

Бойко отметил: что касается уровня владения языком, то опыт проведения и подготовки таких тестов показывает, что все то, что авторы тестовых заданий закладывают в них, не выходит за пределы уровня В1.

За пределы того уровня, который соискатель высшего образования способен овладеть самостоятельно, изучая иностранный язык для нужд проведения в дальнейшем своей научной и поисковой деятельности и обработки специальной научной литературы, иноязычных источников,

– уточнил он.

Также он отметил, что задания ЕВі по иностранному языку предусматривают проверку общего понимания текста, выборочного понимания текста и проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений, ведь от этого зависит возможность будущего ученого обрабатывать иноязычные источники.

Отметим, чтобы качественно подготовиться к сдаче единого вступительного экзамена, стоит заранее ознакомиться с демонстрационными вариантами тестов.

Также при подготовке к блоку по иностранному языку следует тщательно проработать тестовые задания за прошлые годы.

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