Про це заявив перший заступник директора УЦОЯО Валерій Бойко. І додав, що рівень завдань з іноземної мови для вступників не є надто високим, але передбачає можливість надалі працювати з іншомовною літературою.

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Якого рівня будуть завдання ЄВІ з іноземної мови

Бойко зазначив: що стосується рівня володіння мовою, то досвід проведення і підготовки таких тестів показує, що все те, що автори тестових завдань закладають у них, не виходить за межі рівня В1.

За межі того рівня, який здобувач вищої освіти здатен опанувати самостійно, вивчаючи іноземну мову для потреб проведення надалі своєї наукової та пошукової діяльності та опрацювання спеціальної наукової літератури, іншомовних джерел,

– уточнив він.

Також він зауважив, що завдання ЄВі з іноземної мови передбачають перевірку загального розуміння тексту, вибіркового розуміння тексту та перевірку рівня сформованості лексико-граматичних умінь, адже від цього залежить можливість майбутнього науковця опрацьовувати іншомовні джерела.

Зазначимо, щоб якісно підготуватись до складання єдиного вступного іспиту, варто заздалегідь ознайомитися з демонстраційними варіантами тестів.

Також під час підготовки до блоку з іноземної мови варто ретельно опрацювати тестові завдання за минулі роки.

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