При цьому блок єдиного вступного іспиту з іноземної мови треба скласти мінімум на 130 рейтингових балів. Адже це – умова допуску до вступного іспиту в обраному виші.

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Як зареєструватись на ЄВІ в аспірантуру

Реєстрація для складання ЄВІ відбуватиметься у приймальних комісіях ЗВО. Реєструватись можна як очно, так і дистанційно.

Подавати документи для реєстрації на ЄВІ можна в будь-якому українському виші, а не лише в тому, де планує навчатись майбутній науковець.

Алгоритм дистанційної реєстрації

Реєстрація відбуватиметься за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство "Інфоресурс" та Український центр оцінювання якості освіти.

Для успішної дистанційної реєстрації треба діяти за таким планом:

1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Заповнюючи заяву-анкету з необхідною для оформлення екзаменаційного листка інформацією, потенційні аспіранти мають обрати місто складання в Україні або за кордоном, назву іноземної мови, з якої бажають скласти ЄВІ.

Вступники також можуть внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для цього треба звернутися до приймальної комісії, яка зареєструвала учасника, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані, він має надати документ(-и), що підтверджує(-ють) зміну персональних даних.

2. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати листа, обов'язково варто перевірити правильність даних, зазначених у заяві-анкеті.

3. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Після отримання копій документів представник приймальної комісії перевірить наявність усіх необхідних для реєстрації документів і правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасник отримає скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.

Якщо в екзаменаційному листку учасник виявить помилки, йому потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Вступник має забрати екзаменаційний листок не пізніше, ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв'язком, якщо учасник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник повинен звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз'яснень.

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Як зареєструватись очно

У разі очної реєстрації майбутній аспірант має подати такий же комплект документів до приймальної комісії будь-якого вишу України, лише без накладення кваліфікованого електронного підпису.

Після перевірки поданих документів учасник ЄВІ отримає оригінал екзаменаційного листка, який разом з документом, що посвідчує особу, та запрошенням є умовою допуску до екзаменаційного центру для складання іспиту.

Для зареєстрованих учасників на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створили Інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

У кабінеті до 17 червня розмістять запрошення-перепустки, де буде зазначена дата, час і місце проведення тестувань під час основної сесії.