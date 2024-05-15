Про це повідомила очільниця підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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Частина аспірантів зможе не складати ЄДКІ

Нардеп зазначила, що цю інформацію підтвердив також заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Деталі ще доопрацюють, тож постанова зазнає змін.

Можу сказати, що підтвердив заступник міністра інформацію про те, що ті аспіранти, які вже підготували свої роботи до захисту, не будуть складати ЄДКІ,

– наголосила Гришина.

І додала, що деталі, які треба доопрацювати, обговорять 20 травня.

Нардеп також розповіла, що після 24 лютого 2022 року збільшилась кількість аспірантів. Тож в Україні треба контролювати якість освіти, не порушуючи права тих, хто здобуває освіту.