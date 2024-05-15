Об этом сообщила руководительница подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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Часть аспирантов сможет не сдавать ЕГКИ

Нардеп отметила, что эту информацию подтвердил также заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Детали еще доработают, поэтому постановление претерпит изменения.

Могу сказать, что подтвердил заместитель министра информацию о том, что те аспиранты, которые уже подготовили свои работы к защите, не будут сдавать ЕГКИ,

– отметила Гришина.

И добавила, что детали, которые надо доработать, обсудят 20 мая.

Нардеп также рассказала, что после 24 февраля 2022 года увеличилось количество аспирантов. Поэтому в Украине надо контролировать качество образования, не нарушая права тех, кто получает образование.