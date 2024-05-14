Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина повідомила, що відповідне депутатське звернення раніше надсилала очільнику уряду Денисові Шмигалю та міністерці з питань реінтеграції ТОТ Ірині Верещук.

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Як вступатимуть в магістратуру абітурієнти з ТОТ

Відомство вже готує проєкт наказу "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році", анонсувала Гришина.

Документ передбачає вступ абітурієнтів з ТОТ на магістратуру до українських ЗВО без складання ЄВІ та ЄФВВ при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Перелік цих спеціальностей додаю. Це 56 спеціальностей у 13 галузях,

– повідомила народна обраниця.



Спеціальності, яким нададуть особливу підтримку / Юлія Гришина

Вона також зазначила, що у депутатському зверненні звертала увагу на необхідність надати цю можливість усім – незалежно від спеціальності.

Бо ми маємо боротися за кожного українця і максимально зберегти здобувачів у нашій системі освіти!

– заявила Гришина.

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