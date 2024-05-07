Відповідно до Календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури / аспірантури передбачили два періоди реєстрації. Так, буде ще додатковий.

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Розпочалася реєстрація на вступні іспити до магістратури / аспірантури

Основний період реєстрації триватиме протягом 7 – 29 травня (для участі в основній сесії).

Додатковий – упродовж 17 – 21 червня (для участі в додатковій сесії).

У додатковий період зможуть зареєструватися на іспити ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії вишів за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Консультацію можна отримати електронною поштою або телефоном. Їх ЗВО розмістять на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

Реєстрація відбуватиметься за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство "Інфоресурс" та Український центр оцінювання якості освіти.

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Як зареєструватися на іспити

Для успішної дистанційної реєстрації потрібно діяти за таким алгоритмом:

Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, право та міжнародне право, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Зверніть увагу! За кордоном діє обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому варто не зволікати з реєстрацією.

Вступник / вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику / учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його / її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист, обов'язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці надішлють скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв'язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз'яснень.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створили інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури", доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.