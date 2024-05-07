Очільник Фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, які заклади вищої освіти в Україні отримають найбільше коштів.
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Виші отримають від держави майже 19 мільярдів гривень
Так, нардеп повідомив, що найбільше коштів від держави отримають такі ЗВО:
- Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" – 1530,9 мільйона гривень;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 980,1 мільйона гривень;
- Національний університет біоресурсів і природокористування – 620 мільйонів гривень;
- Львівський національний університет імені Франка – 568,4 мільйона гривень;
- Національний авіаційний університет – 498,8 мільйона гривень;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 496,6 мільйона гривень;
- Харківський національний університет імені Каразіна – 412 мільйонів гривень.
Як розподіляли кошти
Гетманцев повідомив, що гроші розподіляли відповідно до п'яти головних показників.
Основний критерій розподілу – контингент здобувачів, які навчаються за кошти державного бюджету (простіше – кількість бюджетників),
– уточнив нардеп.
Серед інших критеріїв такі:
- наукова діяльність – кількість коштів (на 1 працівника), зароблених від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отриманих у формі грантів на наукові розробки;
- міжнародне визнання – місце в міжнародних рейтингах, участь у європейських проєктах Еразмус+;
- регіональний коефіцієнт – для підтримки закладів з найбільш вразливих регіонів;
- працевлаштування – відсоток випускників, які працевлаштовані (за даними Пенсійного фонду).
У переліку лідерів за обсягами отриманого фінансування – відомі, поважні навчальні заклади,
– вважає очільник Фінансового комітету Ради.
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Чому у списку немає КНУ імені Шевченка
Очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак у своєму телеграм-каналі прокоментував це повідомлення. Зокрема, уточнив, чому у вищезгаданому списку немає традиційного лідера за обсягом фінансування – Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Чому? Бо в нього єдиного – окремий рядок фінансування у Державному бюджеті. Ми неодноразово з 2019 року пропонували йому перейти на "формульний розподіл", відповідно до якого університет отримував би більше коштів. Але мати окремий рядок в бюджеті завжди було важливішим,
– повідомив нардеп.
Бабак також розповів, що формулу розподілу коштів уряд не застосовув близько 3 років через ковід, повномасштабну війну тощо.