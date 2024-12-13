В основному це були студенти, які здобували медичну освіту – близько 68 тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницький в інтерв'ю Українському Радіо.

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МОН хоче повернути в Україну мінімум 100 тисяч студентів

Посадовець зазначив, що це були студенти з так званого Глобального Півдня. І потрібно цих студентів повернути та нарощувати вищезгадані цифри.

Ми поставили собі за ціль, я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну як мінімум 100 тисяч студентів. І ми ставимо за ціль, що велика кількість із цих студентів має вчитися українською мовою,

– заявив Винницький.

І додав, що це можливо зробити.

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Я хочу навести деякі цифри. 100 тисяч студентів. Ціна перебування студента в Україні разом з гуртожитком, з оплатою навчання тощо – приблизно 10 тисяч євро на рік. Порахуйте, це мільярд євро щороку в нашу економіку,

– зазначив заступник Лісового.

За його словами, наша освіта конкурентоспроможна, ми маємо можливості це зробити. Але треба вкладати зараз в інфраструктуру для того, щоб вона була приваблива.

І ми маємо можливості створити такий економічний драйвер цією мережею закладів вищої освіти, яка на сьогодні у нас є,

– резюмував Винницький.

Раніше ми інформували, що три виші України потрапили у рейтинг найкращих ЗВО світу. Про це читайте за посиланням.