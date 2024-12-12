Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП. За даними рейтингу, сюди увійшли три ЗВО нашої держави.
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Три виші України потрапили у рейтинг найкращих ЗВО світу
Так, досягненнями можуть похизуватися такі виші:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
Сумський державний університет;
Харківський національний університет імені Каразіна.
Усі університети з онлайн-навчанням поділили на чотири рівні – золото, срібло, бронза та "учасники".
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"Золото" отримали 11 університетів:
Американський університет, США;
Університет штату Арізона (Темпе), США;
Університет "Вища школа економіки", Росія;
Манав Рачна Міжнародний інститут досліджень і досліджень, Індія;
Університет Массі, Нова Зеландія;
OP Jindal Global University, Індія;
Університет Центральної Флориди, США;
Університет Ессекса, Велика Британія;
Ліверпульський університет, Велика Британія;
Університет Південної Австралії , Австралія;
Сегедський університет, Угорщина.
Що відомо про рейтинг
Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – це перша спроба виміряти та порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі.
Цей рейтинг враховував на кількість та якість ресурсів, спрямованих на дистанційну освіту, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.