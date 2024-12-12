Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП. По данным рейтинга, сюда вошли три ЗВО нашего государства.

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Три вуза Украины попали в рейтинг лучших ЗВО мира

Так, достижениями могут похвастаться такие вузы:

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Сумской государственный университет;

Харьковский национальный университет имени Каразина.

Все университеты с онлайн-обучением поделили на четыре уровня – золото, серебро, бронза и "участники".

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"Золото" получили 11 университетов:

Американский университет, США;

Университет штата Аризона (Темпе), США;

Университет "Высшая школа экономики", Россия;

Манав Рачна Международный институт исследований и исследований, Индия;

Университет Масси, Новая Зеландия;

OP Jindal Global University, Индия;

Университет Центральной Флориды, США;

Университет Эссекса, Великобритания;

Ливерпульский университет, Великобритания Великобритания;

Университет Южной Австралии , Австралия;

Сегедский университет, Венгрия.