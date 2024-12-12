Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП. По данным рейтинга, сюда вошли три ЗВО нашего государства.
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Три вуза Украины попали в рейтинг лучших ЗВО мира
Так, достижениями могут похвастаться такие вузы:
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
Сумской государственный университет;
Харьковский национальный университет имени Каразина.
Все университеты с онлайн-обучением поделили на четыре уровня – золото, серебро, бронза и "участники".
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"Золото" получили 11 университетов:
Американский университет, США;
Университет штата Аризона (Темпе), США;
Университет "Высшая школа экономики", Россия;
Манав Рачна Международный институт исследований и исследований, Индия;
Университет Масси, Новая Зеландия;
OP Jindal Global University, Индия;
Университет Центральной Флориды, США;
Университет Эссекса, Великобритания;
Ливерпульский университет, Великобритания Великобритания;
Университет Южной Австралии , Австралия;
Сегедский университет, Венгрия.
Что известно о рейтинге
Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – это первая попытка измерить и сравнить онлайн-обучение в глобальном масштабе.
Этот рейтинг учитывал количество и качество ресурсов, направленных на дистанционное образование, уровень вовлечения студентов в обучение и их успехи.