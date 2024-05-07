Глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, какие высшие учебные заведения в Украине получат больше всего средств.

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Вузы получат от государства почти 19 миллиардов гривен

Так, нардеп сообщил, что больше всего средств от государства получат такие ЗВО:

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского" – 1530,9 миллиона гривен;

Национальный университет "Львовская политехника" – 980,1 миллиона гривен;

Национальный университет биоресурсов и природопользования – 620 миллионов гривен;

Львовский национальный университет имени Франко – 568,4 миллиона гривен;

Национальный авиационный университет – 498,8 миллиона гривен;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 496,6 миллиона гривен;

Харьковский национальный университет имени Каразина – 412 миллионов гривен.

Как распределяли средства

Гетманцев сообщил, что деньги распределяли в соответствии с пятью главными показателями.

Основной критерий распределения – контингент соискателей, которые учатся за средства государственного бюджета (проще – количество бюджетников),

– уточнил нардеп.

Среди других критериев следующие:

научная деятельность – количество средств (на 1 работника), заработанных от предоставления научно-технических, консультационных услуг или полученных в форме грантов на научные разработки;

международное признание – место в международных рейтингах, участие в европейских проектах Эразмус+;

региональный коэффициент – для поддержки учреждений из наиболее уязвимых регионов;

трудоустройство – процент выпускников, которые трудоустроены (по данным Пенсионного фонда).

В перечне лидеров по объемам полученного финансирования – известные, уважаемые учебные заведения,

– считает глава Финансового комитета Рады.

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Почему в списке нет КНУ имени Шевченко

Глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак в своем телеграмм-канале прокомментировал это сообщение. В частности, уточнил, почему в вышеупомянутом списке нет традиционного лидера по объему финансирования – Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Почему? Потому что у него единственного – отдельная строка финансирования в Государственном бюджете. Мы неоднократно с 2019 года предлагали ему перейти на "формульное распределение", в соответствии с которым университет получал бы больше средств. Но иметь отдельную строку в бюджете всегда было важнее,

– сообщил нардеп.

Бабак также рассказал, что формулу распределения средств правительство не применяло около 3 лет из-за ковидм, полномасштабной войны и тому подобное.