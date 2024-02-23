О сотрудничестве в процессе восстановления Киево-Могилянская академия договорилась с общественной организацией “Мариуполь Реборн” и Мариупольским горсоветом.
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В Могилянке будут готовить специалистов для восстановления
Они планируют обменяться знаниями, идеями и опытом, разработать инновационные решения для восстановления деоккупированных территорий Украины.
Так, "Могилянка" и общественная организация будут проводить совместные форумы и научно-практические конференции, направленные на повышение квалификации и подготовку специалистов для возрождения городов, пострадавших от российской агрессии.
О послевоенном возрождении Украины надо думать сейчас,
– заявил президент Академии Сергей Квит.
По его словам, образовательная программа по восстановлению будет рассчитана не только на специалистов, которые будут заниматься восстановлением Мариуполя.
Партнеры будут анализировать проблемные вопросы, с которыми будут сталкиваться различные общины из-за вызовов войны, и совместно предлагать их решения.
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Какая судьба ждет перемещенные с ВОТ вузы
- Перемещенные с временно оккупированных территорий вузы должны сохранить свою региональную идентичность.
- Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.
- Она считает, что надо помочь таким университетам не исчезнуть.
- Однако они должны продемонстрировать свою жизнеспособность и конкурентоспособность, которых требует время.