О сотрудничестве в процессе восстановления Киево-Могилянская академия договорилась с общественной организацией “Мариуполь Реборн” и Мариупольским горсоветом.

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В Могилянке будут готовить специалистов для восстановления

Они планируют обменяться знаниями, идеями и опытом, разработать инновационные решения для восстановления деоккупированных территорий Украины.

Так, "Могилянка" и общественная организация будут проводить совместные форумы и научно-практические конференции, направленные на повышение квалификации и подготовку специалистов для возрождения городов, пострадавших от российской агрессии.

О послевоенном возрождении Украины надо думать сейчас,

– заявил президент Академии Сергей Квит.

По его словам, образовательная программа по восстановлению будет рассчитана не только на специалистов, которые будут заниматься восстановлением Мариуполя.

Партнеры будут анализировать проблемные вопросы, с которыми будут сталкиваться различные общины из-за вызовов войны, и совместно предлагать их решения.

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