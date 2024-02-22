Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук во время прямого включения на телеканале ICTV. И добавила, что иногда речь идет о возможном присоединении таких ЗВО к другим университетам.

Читайте К Львовской политехнике присоединят несколько вузов

Верещук сделала заявление о перемещенных вузах в Украине

Верещук при этом убеждена, что стоит помочь перемещенным вузам не исчезнуть.

Прежде чем принимать решение, надо четко понимать их возможности и изучить другие обстоятельства,

– отметила чиновница.

И добавила: к примеру, Таврический национальный университет – единственный, который переехал из Крыма. Поэтому коллектив стремится сохранить его именно как крымский.

Позиция руководства государства и моя: по возможности релоцированные с ВОТ высшие учебные заведения должны сохранить свою региональную идентичность,

– сообщила вице-премьер.

И отметила, что присоединение таких ЗВО к другим учебным заведениям – не самоцель. Однако они должны продемонстрировать свою жизнеспособность и конкурентоспособность, которых требует время.

Смотрите также Правительство согласовало объединение нескольких вузов во Львове, Киеве и Харькове

В Украине будут объединять отдельные вузы