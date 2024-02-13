Во время заседания Союза ректоров вузов МОН представило предложения по реформированию системы высшего образования. Также чиновники обнародовали ориентировочные критерии, в соответствии с которыми будет происходить объединение ЗВО в нашем государстве.

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По какому принципу будут объединять вузы

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий очертил два главных критерия, которые будут влиять на укрупнение ЗВО.

Соответствие количества населения города или области

В городах, где проживает менее 100 тысяч населения и работает один вуз, его следует сохранить (речь идет об Остроге, Глухове, Дрогобыче, Измаиле, Нежине, Каменском и т.д.). Ведь ЗВО, по словам чиновника, здесь практически градообразующие заведения.

В городах, где проживает от 100 до 350 тысяч граждан, стоит содержать не более двух ЗВО (например, Полтава, Тернополь, Ивано-Франковск, Чернигов, Луцк, Житомир, Сумы).

В городах с количеством жителей более 350 тысяч можно формировать сеть ЗВО, что предусматривает заведения трех типов:

учебные институты, которые имеют тесную связь с работодателем;

исследовательские университеты;

межотраслевые (мировоззренческие) или специализированные (например, музыкальные) академии.

2. В ЗВО (кроме градообразующих и специализированных академий) должно быть не менее 5 тысяч студентов дневной формы обучения

Наша цель – среднее количество студентов в одном ЗВО Украины на уровне 10 тысяч. Сейчас в учреждениях МОН среднее количество – 6648,

– сообщил Винницкий.

Есть и такие вузы, добавил чиновник, в которых более 25 тысяч студентов, но усредненная цифра слишком низкая, что негативно влияет на возможности выбора дисциплин студентами.

Присоединению любого ЗВО должен предшествовать анализ состояния конкретного ЗВО, что будет включать результаты финансирования по критериям формулы, изучение состояния аккредитаций образовательных программ, наличие в городе соответствующего партнера ЗВО,

– отметил заместитель Лисового.

Винницкий также отметил, что призвал ректоров провести переговоры о совместном развитии.