Під час засідання Спілки ректорів вишів МОН презентувало пропозиції щодо реформування системи вищої освіти. Також посадовці оприлюднили орієнтовні критерії, відповідно до яких відбуватиметься об'єднання ЗВО у нашій державі.

Дивіться також МОН презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти в Україні

За яким принципом об'єднуватимуть виші

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький окреслив два головні критерії, які впливатимуть на укрупнення ЗВО.

Відповідність кількості населення міста чи області

У містах, де проживає менше ніж 100 тисяч населення й працює один виш, його варто зберегти (мова йде про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам'янське тощо). Адже ЗВО, за словами посадовця, тут є практично містоутворювальними закладами.

У містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох ЗВО (наприклад, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Житомир, Суми).

У містах із кількістю мешканців більш як 350 тисяч можна формувати мережу ЗВО, що передбачає заклади трьох типів:

навчальні інститути, які мають тісний зв'язок із роботодавцем;

дослідницькі університети;

міжгалузеві (світоглядні) або спеціалізовані (наприклад, музичні) академії.

2. У ЗВО (крім містоутворювальних і спеціалізованих академій) має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання

Наша ціль – середня кількість студентів в одному ЗВО України на рівні 10 тисяч. Зараз у закладах МОН середня кількість – 6648,

– повідомив Винницький.

Є й такі виші, додав посадовець, у яких понад 25 тисяч студентів, але усереднена цифра надто низька, що негативно впливає на можливості вибору дисциплін студентами.

Приєднанню будь-якого ЗВО має передувати аналіз стану конкретного ЗВО, що включатиме результати фінансування за критеріями формули, вивчення стану акредитацій освітніх програм, наявність у місті відповідного партнера ЗВО,

– зауважив заступник Лісового.

Винницький також зазначив, що закликав ректорів провести переговори про спільний розвиток.