Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. И добавил: хотя начинать реформы страшно, но необходимо.

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Что предусматривает трансформация высшего образования

Чиновник рассказал об изменениях, время которых давно пришло.

Для любой страны эффективная система образования = динамическое развитие, сильные специалисты, экономическое благополучие. Откладывать изменения в образовании – откладывать развитие страны,

– отметил Лисовой.

И добавил, что война вносит коррективы, поэтому нужно развивать человеческий капитал скорее для восстановления экономики. Однако ресурсы следует использовать максимально эффективно.

Сейчас наша команда уже презентовала несколько решений, направленных на комплексную трансформацию системы высшего образования в Украине,

– рассказал чиновник.

Это такие как:

изменение системы госзаказа и внедрение государственных грантов: цель – увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для получения высшего образования, а также создать предпосылки для качественной конкуренции между ЗВО за поступающих;

введение индивидуальных образовательных траекторий: студенты смогут самостоятельно регулировать сроки обучения, изучать наиболее интересующие предметы, а также менять специальность после года-полтора обучения, если есть такая потребность;

усиление управленческой способности ЗВО через массовое обучение управленческих команд, усиление роли наблюдательных советов при ЗВО, расширение их функционала, привлечение в советы представителей бизнеса и т.п.;

модернизация сети ЗВО, инвестиции в учебно-научное и лабораторное оборудование в укрупненных заведениях, которых станет меньше, но будут конкурентоспособными и обеспечивать качественное образование.

Министр образования также отметил: объединение отдельных вузов вызвано тем, что демографические показатели сегодня падают.

В последние десятилетия количество выпускников школ все время постепенно уменьшается, поэтому и сеть университетов, которая функционировала еще 30 лет назад, сегодня неактуальна. Местами мы буквально финансируем стены заведений и память об их предыдущих достижениях, а не развитии качества образования в них здесь и сейчас,

– считает глава МОН.

По его словам, нужно сохранять лучше всего, развивать и усиливать, объединять ресурсы заведений. Так, вместо двух-трех слабых университетов создать одно мощное заведение и сконцентрировать инвестиции в одной точке.

Как будет происходить объединение вузов

Чиновник рассказал, что университеты, которые присоединят к большим, сохранят свою отраслевую направленность и определенную степень автономии. Специализированные научные школы станут автономными институтами или факультетами. Также будут сохранены высококвалифицированные кадры. Часть специалистов продолжит работу в отраслевом институте, другие смогут интегрироваться в кафедры университета.

На обновление материально-технической базы объединенных учреждений предусмотрели до 1,5 миллиона долларов на заведение.

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Как изменят систему госзаказа

Министр также сообщил, что укрупнение вузов изменит коренным образом ситуацию с качеством образования во всех университетах. Поэтому МОН предлагает пересмотреть существующую систему государственного заказа и отойти от черно-белого разделения на "бюджетник/контрактник".

Сейчас около 60% студентов учатся на контракте. Наша цель – сделать так, чтобы 60% соискателей получали государственную поддержку в разных объемах в зависимости от результатов ВНО/НМТ. То есть чем выше балл, тем больший грант поступающий может получить (включая 100% покрытие стоимости обучения),

– рассказал Лисовой.

Важно, что деньги будут "ходить" за студентом, добавил министр. Это означает, что абитуриент сможет учиться в том вузе, где действительно хочет, независимо от его формы собственности. Так ЗВО получат дополнительную мотивацию к развитию и совершенствованию, начнут по-настоящему конкурировать за поступающего.

В то же время система государственного заказа сохранится для тех специальностей, которые в первую очередь нужны государству: медики, педагоги, инженеры, аграрии, металлурги, энергетики и т.д. Государство и дальше будет платить за подготовку этих специалистов, выплачивать им стипендии и будет предлагать первое рабочее место. Так же сохранятся льготы для поступающих из уязвимых категорий,

– уточнил глава МОН.

Что будут предусматривать индивидуальные траектории

Министр также рассказал о введении индивидуальных образовательных траекторий.

Студенты, которые учатся не по госзаказу, смогут регулировать сроки обучения. Они смогут управлять своей годовой нагрузкой в пределах 30 – 80 кредитов ЕКТС в год, то есть завершить бакалаврскую программу за 3, 4, 5 или 6 лет,

– заявил чиновник.

На бакалавриате вузы смогут создать междисциплинарные программы – такие, где в рамках одной отрасли изучаются несколько специальностей. Студент поступает на отрасль и после прохождения двух курсов (или 60 – 120 кредитов ЕКТС) может выбрать специальность в рамках этой отрасли для дальнейшего обучения. Это пригодится всем, кто к моменту вступления еще не определился окончательно с будущей профессией.

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МОН будет готовить управленцев вузов

Лисовой также отметил: от того, каково руководство, привлечены ли студенчество, коллектив и бизнес к принятию решений, зависит очень много.

Наша цель – развить управленческую способность топовых команд в университетах. Сейчас мы завершаем пилотный проект обучения управленческих команд 6 университетов и вскоре будем развертывать этот проект на всеукраинский масштаб,

– уточнил министр.

МОН хочет научить до 1000 управленцев вузов (проректоров, деканов, заведующих кафедрами) навыков управления современным университетским сообществом. Параллельно усилят роль наблюдательных советов в учреждениях высшего образования.