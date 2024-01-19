Однако в нашем государстве действует также ряд институтов, контролирующих, оценивающих и проверяющих качество образовательных услуг, предоставляемых университетами. Куда и с какими вопросами обращаться студенту читайте дальше.

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Куда обращаться студенту, если его права нарушают

Если у студента есть вопросы по качеству образования, следует обращаться к НАОКВО (public@naqa.gov.ua) и Государственной службе качества образования (sqe@sqe.gov.ua).

Если хотите сообщить о нарушении образовательного законодательства, обращайтесь в ГСЯО, Службу образовательного омбудсмена (ez@eo.gov.ua) и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека (hotline@ombudsmen.gov.ua).

Вопросами нарушения антикоррупционного законодательства занимается антикоррупционный уполномоченный в университете (контакты ищите на сайте конкретного вуза), сектор МОН по предотвращению и выявлению коррупции (anticor@mon.gov.ua) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (info@nazk.gov.ua) ).



В случае нарушения языкового законодательства следует обращаться в администрацию университета или ДСЯО, а также – в Службу языкового омбудсмена.

Если в этих институтах не оказали помощь, можно обратиться непосредственно в Минобразования Украины (ez@mon.gov.ua).

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