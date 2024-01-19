Однак у нашій державі діє також низка інституцій, які контролюють, оцінюють та перевіряють якість освітніх послуг, що надають університети. Куди і з якими питаннями звертатися студентові, читайте далі.

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Куди звертатися студентові, якщо його права порушують

Якщо студент має питання щодо якості освіти, варто звертатися до НАЗЯВО (public@naqa.gov.ua) та Державної служби якості освіти (sqe@sqe.gov.ua).

Якщо хочете сповістити про порушення освітнього законодавства, звертайтеся до ДСЯО, Служби освітнього омбудсмена (ez@eo.gov.ua) та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (hotline@ombudsmen.gov.ua).

Питаннями порушення антикорупційного законодавства займається антикорупційний уповноважений в університеті (контакти шукайте на сайті конкретного вишу), сектор МОН з питань запобігання та виявлення корупції (anticor@mon.gov.ua) та Національне агентство з питань запобігання корупції (info@nazk.gov.ua).



У разі порушення мовного законодавства варто звертатися до адміністрації університету чи ДСЯО, а також – до Служби мовного омбудсмена.

Якщо у цих інституціях не надали допомогу – можна звернутися безпосередньо до Міносвіти України (ez@mon.gov.ua).

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