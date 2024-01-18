Не так давно Міносвіти України оприлюднило довгоочікуваний проєкт Порядку прийому до вишів у 2024 році. Хоча документ ще перебуває на стадії обговорення і може зазнати змін, все ж пропонуємо ознайомитися із запропонованими положення вступу на бакалаврат у ЗВО у 2024 році.

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Як відбуватиметься вступ на бакалаврат у виші у 2024 році

У 2024 році вступ до вишів відбуватиметься на підставі результатів НМТ, творчого конкурсу, співбесід і розгляду мотиваційних листів. Що важливо, абітурієнти мають подати результати мультитесту для вступу на всі спеціальності – навіть творчі.

НМТ міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові – українська мова, математика, історія України – та один – на вибір: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова.

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, мають пройти творчий конкурс у вибраному виші.

Замість результатів НМТ 2024 року, можна буде використати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту.

Вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, зможуть узяти участь у конкурсному відборі на підставі співбесіди за тими ж предметами, які складають вступники на НМТ.

Усі вступники також мають написати мотиваційні листи. Текст мотиваційного листа вступник має додати до кожної поданої електронної заяви.

Під час вступної кампанії діятимуть різні конкурсні пропозиції: відкриті (тобто за широким конкурсом), фіксовані та небюджетні.

Як і коли реєструвати електронні кабінети

Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати електронний кабінет. Реєстрація кабінетів і завантаження необхідних документів мали б стартувати 1 липня.

За допомогою цих кабінетів вступники зможуть реєструвати заяви, зокрема й для участі у співбесідах і творчих конкурсах.

Для надання допомоги вступникам щодо роботи з електронними кабінетами у вишах діятимуть консультаційні центри.

У 2024 році особисті електронні кабінети вступників мають працювати до 31 жовтня.

Як подавати заяви

Заяву про вступ вступник заповнюватиме в режимі онлайн. У ній має вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності), форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність. Вступники можуть загалом подати максимум п'ятнадцять заяв, з них максимум п'ять заяв – на бюджет.

Як триватиме конкурсний відбір

Конкурсний відбір у 2024 році запланували провести на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів.

Вступників допускатимуть до конкурсу на бюджетні місця у разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до абітурієнтів, які є дітьми загиблих захисників України, цю умову не застосовуватимуть).

Для спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація, промислова фармація", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" конкурсний бал для вступу і на бюджет, і на контракт не може бути меншим ніж 150 балів.

Як розраховуватимуть конкурсний бал

Вступники братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Для розрахунку конкурсного бала будуть використані рейтингові бали за 4 предмети НМТ, а для мистецьких та спортивних спеціальностей – додатково бали за творчий конкурс.

Рейтинговий бал для кожного предмета розраховуватимуть окремо через переведення тестового бала, отриманого вступником на НМТ з певного предмета, за допомогою таблиці переведення, запропонованої у додатку 5 Порядку прийому.

Ці рейтингові бали будуть множити на вагові коефіцієнти. Для кожної спеціальності визначили невід'ємні вагові коефіцієнти, що будуть застосовані до рейтингових балів із предметів мультитесту та творчого конкурсу. Коефіцієнти є важливими, зокрема, при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Також під час розрахунку конкурсного бала вступник зможе використати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів вишу для вступу саме до цього закладу на спеціальності, яким надають особливу підтримку.

Остаточно конкурсний бал множитимуть на регіональний та галузевий коефіцієнти через його множення на їх добуток.

Галузевий коефіцієнт дорівнюватиме 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Регіональний коефіцієнт заплановано встановити пізніше залежно від місця фактичного розташування ЗВО.

Що відомо про терміни вступу

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на бюджет запланована з 3 липня до 18:00 10 липня.

Для вступу виключно на контракт реєстрація заяв для участі у співбесідах та творчих конкурсах триватиме до 25 липня.

Співбесіди та творчі конкурси планують провести в декілька потоків протягом 7 – 18 липня, а для вступу виключно на контракт – до 31 липня.

Реєстрація заяв вступників в електронних кабінетах розпочнеться 19 липня та закінчиться 31 липня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має закінчитись 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 8 серпня.

Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт і мають право на першочергове переведення, відбудеться не пізніше 18 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування контрактників відбудеться не раніше 9 серпня.

Коли буде додатковий вступ

Після завершення основного періоду вступу виші можуть провести одну або дві чергові сесії реєстрації заяв вступників на контракт.

Ці сесії можуть тривати в період з 1 вересня до 31 жовтня.