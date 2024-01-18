Не так давно Минобразования Украины обнародовало долгожданный проект Порядка приема в вузы в 2024 году. Хотя документ еще находится на стадии обсуждения и может претерпеть изменения, все же предлагаем ознакомиться с предложенными положениями поступления на бакалавриат в ЗВО в 2024 году.

Важно Вступление в магистратуру в 2024 году: какие новации ожидают абитуриентов

Как будет происходить поступление на бакалавриат в вузы в 2024 году

В 2024 году поступление в вузы будет происходить на основании результатов НМТ, творческого конкурса, собеседований и рассмотрения мотивационных писем. Что важно, абитуриенты должны представить результаты мультитеста для поступления на все специальности – даже творческие.

НМТ будет содержать 4 предмета: 3 обязательных – украинский язык, математика, история Украины – и один – по выбору: украинская литература, география, биология, физика, химия, английский, немецкий, французский, испанский язык.

Поступающие на художественные и спортивные специальности кроме НМТ должны пройти творческий конкурс в выбранном вузе.

Вместо результатов НМТ 2024 года можно будет использовать результаты НМТ 2022 или 2023 года, ВНО 2021 года или матурального экзамена.

Поступающие, имеющие право на специальные условия поступления, смогут принять участие в конкурсном отборе на основании собеседования по тем же предметам, которые сдают поступающие на НМТ.

Все поступающие также должны написать мотивационные письма. Текст мотивационного письма абитуриент должен добавить к каждому поданному электронному заявлению.

Во время вступительной кампании будут действовать разные конкурсные предложения: открытые (т.е. по широкому конкурсу), фиксированные и небюджетные.

Как и когда регистрировать электронные кабинеты

Для подачи заявлений в электронной форме поступающий должен зарегистрировать электронный кабинет. Регистрация кабинетов и загрузка необходимых документов должны стартовать 1 июля.

С помощью этих кабинетов поступающие смогут регистрировать заявления, в том числе для участия в собеседованиях и творческих конкурсах.

Для оказания помощи поступающим по работе с электронными кабинетами в вузах будут действовать консультационные центры.

В 2024 году личные электронные кабинеты поступающих должны работать до 31 октября.

Как подавать заявления

Заявление о вступлении абитуриент будет заполнять в режиме онлайн. В нем должен указать уровень высшего образования, основу поступления, конкурсное предложение с указанием образовательной программы (специальности, предметной специальности, специализации, нескольких образовательных программ в рамках специальности), форму получения высшего образования и информацию о себе.

Для заявлений на бюджет абитуриент должен определить приоритетность. Поступающие могут подать максимум пятнадцать заявлений, из них максимум пять заявлений – на бюджет.

Как продлится конкурсный отбор

Конкурсный отбор в 2024 году планируется провести на основе конкурсного балла и рассмотрения мотивационных писем.

Поступающих будут допускать к конкурсу на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130 (к абитуриентам, которые являются детьми погибших защитников Украины, это условие не будут применять).

Для специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" конкурсный балл для вступления и на бюджет и контракт не может быть менее 150 баллов.

Как будут рассчитывать конкурсный бал

Поступающие будут участвовать в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла.

Для расчета конкурсного балла будут использованы рейтинговые баллы по 4 предметам НМТ, а для художественных и спортивных специальностей – дополнительно баллы за творческий конкурс.

Рейтинговый балл для каждого предмета будут рассчитывать отдельно через перевод тестового балла, полученного поступающим на НМТ по определенному предмету, с помощью таблицы перевода, предложенной в приложении 5 Порядка приема.

Эти рейтинговые баллы будут умножаться на весовые коэффициенты. Для каждой специальности определили неотъемлемые весовые коэффициенты, применяемые к рейтинговым баллам по предметам мультитеста и творческому конкурсу. Коэффициенты важны, в частности, при поступлении на родственную предмету специальность.

Также при расчете конкурсного балла поступающий сможет использовать балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов вуза для поступления именно в это заведение на специальности, которым предоставляют особую поддержку.

Окончательно конкурсный балл будут умножаться на региональный и отраслевой коэффициенты из-за его умножения на их произведение.

Отраслевой коэффициент будет равен 1,02 для поданных заявлений с приоритетностью 1 и 2 на специальности, которым предоставляется особая поддержка; 1,00 – в других случаях.

Региональный коэффициент планируется установить позже в зависимости от места фактического расположения ЗВО.

Что известно о сроках вступления

Регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для поступления в бюджет запланирована с 3 июля по 18:00 10 июля.

Для вступления исключительно в контракт регистрация заявлений для участия в собеседованиях и творческих конкурсах продлится до 25 июля.

Собеседования и творческие конкурсы планируют провести в несколько потоков в течение 7 – 18 июля, а для вступления исключительно на контракт – до 31 июля.

Регистрация заявлений поступающих в электронные кабинеты начнется 19 июля и закончится 31 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных на бюджет должно закончиться 5 августа.

Поступившие рекомендации должны выполнить требования к зачислению на бюджет до 8 августа.

Зачисление поступающих на бюджетные места состоится не позднее 10 августа, на контракт – не позднее 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт и имеющих право на первоочередной перевод, состоится не позднее 18 августа.

Предоставление рекомендаций к зачислению контрактников состоится не раньше 9 августа.

Когда будет дополнительное вступление

После завершения основного периода поступления вузы могут провести одну или две очередные сессии регистрации заявлений поступающих на контракт.

Эти сессии могут продолжаться в период с 1 сентября по 31 октября.