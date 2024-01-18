Про це заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. Та все ж додав, що в Україні є великі проблеми з магістерською освітою, ще більші – з аспірантурою.

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Все ж посадовець заявив: але якщо говорити про бакалаврський рівень, то порівняно з освітою, яку пропонують в ЄС, українські програми часто дуже якісні.

Я багато років повторюю, що українська вища освіта, якщо ми говоримо про топові заклади, дуже часто якісніша у своїй функції передачі знань, ніж освіта в найкращих університетах Заходу,

– вважає заступник Лісового.

Він додав, що може авторитетно про це говорити, адже свого часу закінчив Кембриджський університет, а згодом викладав там.

Також за останні 20 років я викладав студентам приблизно десяти закладів вищої освіти в Україні, і ще ніколи не бачив, щоб студенти українських вишів були слабшими за студентів Кембриджа. Часто вони набагато сильніші,

– наголосив Винницький.

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