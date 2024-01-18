Это предусмотрено в рамках внедрения индивидуальных образовательных траекторий в вузах. Образование 24 рассказывает детали об этих траекториях для студентов.

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Поступающие в вузы получат больше свободы в выборе дисциплин

Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказывал, что поступающие в ЗВО смогут выбирать предметы, которые им интересны. А специальность можно будет менять после 1 – 2 лет обучения.

Студенты также смогут, по словам чиновника, сами выбирать, сколько лет учиться в вузе, в том числе на бакалаврате. Это планируется предусмотреть для тех, кто получает образование по контракту. Так, студенты будут иметь возможность самостоятельно регулировать свой срок обучения.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4. Или наоборот – получить степень за 6 лет. Эти изменения вступят в силу с нового учебного года.

Больше о масштабных изменениях в высшем образовании, которые планируют претворить в жизнь в 2024 году, а также о мобилизации студентов читайте в образовательных прогнозах 24 Канала.