Это предусмотрено в рамках внедрения индивидуальных образовательных траекторий в вузах. Образование 24 рассказывает детали об этих траекториях для студентов.
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Поступающие в вузы получат больше свободы в выборе дисциплин
Заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказывал, что поступающие в ЗВО смогут выбирать предметы, которые им интересны. А специальность можно будет менять после 1 – 2 лет обучения.
Студенты также смогут, по словам чиновника, сами выбирать, сколько лет учиться в вузе, в том числе на бакалаврате. Это планируется предусмотреть для тех, кто получает образование по контракту. Так, студенты будут иметь возможность самостоятельно регулировать свой срок обучения.
Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4. Или наоборот – получить степень за 6 лет. Эти изменения вступят в силу с нового учебного года.