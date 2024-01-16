Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И рассказал, что предполагает такое новшество.

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Выбирать специальность можно будет не при поступлении в вуз

Чиновник уточнил, что абитуриенты смогут вступить на междисциплинарную программу, например, по общественным наукам, а затем на втором году обучения выбрать, что больше нравится: политология, социология или международные отношения.

Или же поступить на междисциплинарную программу по ИТ, после определенного периода обучения выбрать специальность – компьютерные науки, программная инженерия или кибербезопасность,

– уточнил Винницкий.

И подчеркнул, что это важно для понимания субъектности студента. Ведь, по словам чиновника, довольно часто абитуриенты после окончания школы выбирают специальность, а через год понимают, что ошиблись. Поэтому Минобразования хочет предоставлять студентам возможность перейти на другую программу по другой специальности.

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