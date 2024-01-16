Они предусмотрены в рамках внедрения индивидуальных образовательных траекторий в вузах. Подробно рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Студенты сами будут определять, сколько лет учиться в университете

Чиновник уточнил: в 2004 году в нашем государстве заложили принцип расчета траектории студента через так называемые кредиты ЕКТС (европейская кредитно-трансферная система).

Сегодня студенты обязаны накапливать 60 кредитов в год. Мы фактически заставляем их проходить бакалаврскую программу за четыре года,

– отметил Винницкий.

И добавил, что важно предложить студентам гибкость, чтобы они могли самостоятельно определять, за какое время будут составлять определенное количество кредитов.

Сейчас мы планируем ввести показатель в 30-80 кредитов в год для очной формы обучения. Студент сможет ускорить или замедлить свой темп обучения,

– заявил заместитель главы МОН.

Больше о том, какие изменения ожидают студентов и преподавателей в этом году, читайте в нашем материале "Масштабные изменения в вузах, мобилизация студентов, реформы, НУШ: что ждет образование в 2024 году?"