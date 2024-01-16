Вони передбачені у межах впровадження індивідуальних освітніх траєкторій у вишах. Детально розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
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Студенти самі визначатимуть, скільки років навчатися в університеті
Посадовець уточнив: у 2004 році в нашій державі заклали принцип розрахунку траєкторії студента через так звані кредити ЄКТС (європейська кредитно-трансферна система).
Сьогодні студенти зобов'язані накопичувати 60 кредитів на рік. Ми фактично примушуємо їх проходити бакалаврську програму за чотири роки,
– зазначив Винницький.
І додав, що важливо запропонувати студентам гнучкість, щоб вони самостійно могли визначати, за який час складатимуть певну кількість кредитів.
Зараз ми плануємо запровадити показник у 30 – 80 кредитів на рік для очної форми навчання. Студент зможе пришвидшити або уповільнити свій темп навчання,
– заявив заступник очільника МОН.