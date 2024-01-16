Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І розповів, що передбачає така новація.
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Обирати спеціальність можна буде не під час вступу у виш
Посадовець уточнив, що абітурієнти зможуть вступити на міждисциплінарну програму, наприклад, із суспільних наук, а тоді на другому році навчання обрати, що більше до вподоби: політологія, соціологія чи міжнародні відносини.
Або ж вступити на міждисциплінарну програму з ІТ, після певного періоду навчання обрати спеціальність – комп'ютерні науки, програмна інженерія чи кібербезпека,
– уточнив Винницький.
І наголосив, що це важливо для розуміння суб'єктності студента. Адже, за словами посадовця доволі часто абітурієнти після закінчення школи обирають спеціальність, а через рік розуміють, що помилилися. Тому Міносвіти хоче надавати студентам можливість перейти на іншу програму за іншою спеціальністю.
- Раніше ми писали, що студенти в Україні зможуть закінчувати навчання на бакалавраті раніше або пізніше, аніж передбачає чотирирічна програма.
- Відповідні зміни запрацюють з нового навчального року.
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