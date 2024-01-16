Про це заявив заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький. І розповів про унікальність цієї форми навчання.
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У вишах України з'явилася якісна дистанційна освіта
Винницький зауважив, що дистанційна форма займає унікальне місце у навчальному процесі.
Дистанційна форма буде й надалі розвиватися. Те, що вже зараз вона стала фактично повсюдною, свідчить про великий інтерес до її вдосконалення через створення повністю віртуальних університетів,
– уточнив посадовець.
І додав, що такі заклади вже існують у Європі. Першопроходець – Відкритий університет у Великобританії.
Заступник очільника МОН також заявив, що дистанційний формат освіти дає можливість варіювати між синхронними і асинхронними заняттями, коли викладач має можливість обрати оптимальний спосіб подачі різної інформації та перевірки знань, а студент може відчути переваги самостійного менеджменту свого навчання.
Раніше ми повідомляли, що Михайло Винницький розповів, які виші в Україні об'єднають, і чи вплине реорганізація ЗВО на навчання студентів. Про це читайте за посиланням.