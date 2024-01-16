Об этом заявил заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И рассказал об уникальности этой формы обучения.
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В вузах Украины появилось качественное дистанционное образование
Винницкий отметил, что дистанционная форма занимает уникальное место в учебном процессе.
Дистанционная форма будет и дальше развиваться. То, что уже сейчас она стала фактически повсеместной, свидетельствует о большом интересе к ее усовершенствованию через создание полностью виртуальных университетов.
– уточнил чиновник.
И добавил, что такие заведения уже существуют в Европе. Первопроходец – открытый университет в Великобритании.
Замглавы МОН также заявил, что дистанционный формат образования позволяет варьировать между синхронными и асинхронными занятиями, когда преподаватель имеет возможность выбрать оптимальный способ подачи различной информации и проверки знаний, а студент может почувствовать преимущества самостоятельного менеджмента своего обучения.
Раньше мы сообщали, что Михаил Винницкий рассказал, какие вузы в Украине объединят, и повлияет ли реорганизация ЗВО на обучение студентов. Об этом читайте по ссылке.