Объединят несколько ЗВО и во Львове. Детали обсудили во время встречи с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым.
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К Львовской политехнике присоединят несколько вузов
Чиновники убеждают, что модернизация сети вузов позволит создать мощные университеты, которые будут развивать важные для государства направления подготовки специалистов.
Так, недавно к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко присоединили Институт физической оптики имени Ореста Влоха.
Сейчас рассматривают вопрос присоединения к НУ "Львовская политехника" других образовательных учреждений. Это позиция министерства.
Во Львовской ОВА при этом говорят, что решение будут принимать только после тщательного анализа и посоветовавшись со всеми причастными.
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В Украине будут объединять отдельные вузы
- Недавно МОН представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ждет ответных предложений.
- У Минобразования также обнародовали критерии модернизации сети университетов.
- Глава ведомства Оксен Лисовой при этом рассказывал подробно, как Минобразования намерено реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочитать по ссылке.
- А какая судьба ждет перемещенные с оккупированных территорий университеты, рассказывала Ирина Верещук.