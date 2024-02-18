Объединят несколько ЗВО и во Львове. Детали обсудили во время встречи с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым.

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К Львовской политехнике присоединят несколько вузов

Чиновники убеждают, что модернизация сети вузов позволит создать мощные университеты, которые будут развивать важные для государства направления подготовки специалистов.

Так, недавно к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко присоединили Институт физической оптики имени Ореста Влоха.

Сейчас рассматривают вопрос присоединения к НУ "Львовская политехника" других образовательных учреждений. Это позиция министерства.

Во Львовской ОВА при этом говорят, что решение будут принимать только после тщательного анализа и посоветовавшись со всеми причастными.

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В Украине будут объединять отдельные вузы