Об'єднають кілька ЗВО і у Львові. Деталі обговорили під час зустрічі з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим.

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До Львівської політехніки приєднають кілька вишів

Посадовці переконують, що модернізація мережі вишів дасть можливість створити потужні університети, які розвиватимуть важливі для держави напрями підготовки фахівців.

Так, нещодавно до Львівського національного університету імені Івана Франка приєднали Інститут фізичної оптики імені Ореста Влоха.

Зараз розглядають питання приєднання до НУ "Львівська політехніка" інших освітніх закладів. Це позиція міністерства.

У Львівській ОВА при цьому кажуть, що рішення ухвалюватимуть лише після ретельного аналізу та порадившись з усіма причетними.

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В Україні об'єднуватимуть окремі виші