Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що УІПА – важливий осередок педагогічної підготовки майстрів для закладів профтехосвіти. Однак через брак ресурсів академія не може розвивати цей напрям повноцінно.

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Лісовий заявив, що приєднання академії до ХНУ дасть можливість їй сфокусуватися саме на якісній підготовці фахівців. Вони ж надалі навчатимуть студентів в українських профтехах.

Важливо – студенти продовжать навчання на тих самих умовах, що і зараз,

– уточнив міністр.

Також міністр освіти повідомив про приєднання Інституту фізичної оптики імені Влоха до ЛНУ імені Івана Франка, а також Науково-дослідного інституту українознавства – до КНУ імені Тараса Шевченка. Нині обидві установи напряму підпорядковані МОН.

Ці рішення є продовженням курсу на посилення університетської науки. Тепер ці наукові установи зможуть об'єднати зусилля та ресурси із ЗВО для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів,

– вважає посадовець.

Лісовий також переконаний, що це об'єднання дозволить інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу.