Ректор Полесского национального университета Олег Скидан говорит, что это плановый процесс в рамках государственной политики. Оба вуза об этом знали.

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Скидан также уточнил, что продолжались разговоры об объединении. При этом называет такое решение положительным процессом, поскольку образовательные программы практически не пересекаются. Соответственно создадут один сверхмощный университет, который будет иметь один большой образовательный кампус и более сотни образовательных программ.

Коллективы понимают это. Сознательно создается университет очень мощный с большим контингентом и образовательными программами, международными проектами, то есть здесь никакой трагедии нет. Мы наоборот к этому шли, общались с министерством,

– уточнил ректор Полесского национального университета.

Ректор Житомирского государственного университета Галина Киричук пока эту информацию не подтвердила.

В Министерстве образования и науки Украины информацию об объединении не подтвердили, но и не опровергли.

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