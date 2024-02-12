Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук во время совещания. В частности, участники обсудили судьбу и стратегию развития Луганского государственного медицинского университета.

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Реорганизуют ли перемещенные вузы в Украине

Так, ректор и научно-педагогический коллектив вышеупомянутого ЗВО должны разработать и представить на рассмотрение стратегию дальнейшего развития вуза.

Верещук также отметила, что преподаватели перемещенных вузов могут спокойно работать и не волноваться.

Любые решения относительно дальнейшей судьбы релокованих вузов будут приниматься коллегиально и очень взвешенно,

– заявила вице-премьер.

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В Украине модернизируют сеть ЗВО