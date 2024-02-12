Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук під час наради. Зокрема, учасники обговорили долю та стратегію розвитку Луганського державного медичного університету.

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Чи реорганізують переміщені виші в Україні

Так, ректор і науково-педагогічний колектив вищезгаданого ЗВО повинні розробити й представити на розгляд стратегію подальшого розвитку вишу.

Верещук також наголосила, що викладачі переміщених вишів можуть спокійно працювати й не хвилюватися.

Будь-які рішення щодо подальшої долі релокованих вишів будуть ухвалюватися колегіально та дуже виважено,

– заявила віцепрем'єрка.

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В Україні модернізують мережу ЗВО