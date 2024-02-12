Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук під час наради. Зокрема, учасники обговорили долю та стратегію розвитку Луганського державного медичного університету.
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Чи реорганізують переміщені виші в Україні
Так, ректор і науково-педагогічний колектив вищезгаданого ЗВО повинні розробити й представити на розгляд стратегію подальшого розвитку вишу.
Верещук також наголосила, що викладачі переміщених вишів можуть спокійно працювати й не хвилюватися.
Будь-які рішення щодо подальшої долі релокованих вишів будуть ухвалюватися колегіально та дуже виважено,
– заявила віцепрем'єрка.
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В Україні модернізують мережу ЗВО
- У Міносвіти нещодавно заявили, що в Україні модернізують мережу вишів.
- У її межах відбудеться не тільки зменшення кількості університетів, але й покращення їхньої якості.
- Скоротити кількість ЗВО вимагає зміна демографічної ситуації, уточнюють посадовці.
- Все ж реорганізовані виші отримуватимуть інвестиції на суму від 1 до 1,5 мільйона доларів.