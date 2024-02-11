Однако уже в 2025 году стартует пилотирование этой реформы. Заместитель главы МОН Андрей Сташкив рассказал, какие преимущества предоставят тем ученикам, которые примут участие в пилотном проекте.

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Какие бонусы получат участники пилотирования школьной реформы

К пилотированию привлекут учеников, которые должны были учиться 11 лет в школе, вместо этого им предложат учиться уже 12. Но такие школьники должны получить преимущества от участия в пилотном проекте профильного среднего образования. Собственно, потому что им придется учиться на год дольше.

Мы рассматриваем вариант, чтобы высшие учебные заведения зачисляли таких учеников сразу на второй курс, чтобы они не теряли год обучения. Но этот вопрос еще требует обсуждения с университетами,

– сообщил Сташкив.

Но, по словам чиновника, после массового внедрения НУШ в старшей школе, когда в 2030 году выпустят основной 12 класс, такой преференции не будет.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Андрей Сташкив также рассказал, как в Украине реформируют старшую школу. Детали читайте по ссылке.