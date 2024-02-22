Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час прямого включення на телеканалі ICTV. І додала, що іноді йдеться про можливе приєднання таких ЗВО до інших університетів.

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Верещук зробила заяву про переміщені виші в Україні

Верещук при цьому переконана, що варто допомогти переміщеним вишам не зникнути.

Перш ніж ухвалювати рішення, треба чітко розуміти їхні можливості та вивчити інші обставини,

– зазначила посадовиця.

І додала: до прикладу, Таврійський національний університет – єдиний, який переїхав із Криму. Тож колектив прагне зберегти його саме як кримський.

Позиція керівництва держави і моя: за можливості релоковані з ТОТ вищі навчальні заклади мають зберегти свою регіональну ідентичність,

– повідомила віцепрем'єрка.

І зауважила, що приєднання таких ЗВО до інших закладів освіти – не самоціль. Однак вони мають продемонструвати свою життєздатність і конкурентоспроможність, яких вимагає час.

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