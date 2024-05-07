В соответствии с Календарным планом организации и проведения в 2024 году вступительных испытаний в магистратуру / аспирантуру предусмотрели два периода регистрации. Так, будет еще дополнительный.
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Началась регистрация на вступительные экзамены в магистратуру / аспирантуру
- Основной период регистрации продлится в течение 7 – 29 мая (для участия в основной сессии).
- Дополнительный – в течение 17 – 21 июня (для участия в дополнительной сессии).
В дополнительный период смогут зарегистрироваться на экзамены те, кто не смог этого сделать во время основного периода.
Регистрацию лиц, желающих принять участие в едином профессиональном вступительном экзамене (ЕФВВ) и/или едином вступительном экзамене (ЕВИ), осуществляют приемные комиссии вузов при условии личного присутствия абитуриента / абитуриентки и/или дистанционно.
Консультацию можно получить по электронной почте или по телефону. Их ЗВО разместят на страницах приемных комиссий на своих официальных сайтах.
Регистрация будет происходить с помощью взаимодействия двух сервисов, работу которых обеспечивают Государственное предприятие "Инфоресурс" и Украинский центр оценивания качества образования.
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Как зарегистрироваться на экзамены
Для успешной дистанционной регистрации нужно действовать по следующему алгоритму:
- Сформировать комплект сканированных копий или фотокопий регистрационных документов:
- заполненной заявления-анкеты для оформления экзаменационного листа со своей наложенной квалифицированной электронной подписью;
- документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете-заявлении;
- документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету-заявление информации о РНУКПН;
- документа о полученной степени высшего образования (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы);
- справки относительно планового срока завершения обучения и получения диплома в 2024 году;
- фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, что соответствует достигнутому возрасту поступающего / поступающей;
- медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых (специальных) условий для прохождения вступительных испытаний).
Заполняя заявление-анкету с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа, потенциальные магистры должны указать населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором желают пройти ЕФВВ и/или ЕВИ, название иностранного языка, по которому желают сдать ЕВИ и название(-и) ЕФВВ (педагогика и психология, психология и социология, экономика и международная экономики, учет и финансы, управление и администрирование, политология и международные отношения, право и международное право, информационные технологии). Для прохождения ЕФВВ можно выбрать тестирование не более чем из двух предметных направлений.
Абитуриент / абитуриентка имеет право внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию в течение времени, отведенного для регистрации.
Для перерегистрации участнику / участнице необходимо обратиться в приемную комиссию, которая его / ее зарегистрировала для участия во вступительном испытании, и вернуть ранее выданный экзаменационный листок для его аннулирования.
Если в процессе перерегистрации поступающий / поступающая желает изменить персональные данные – он / она должна предоставить документ(ы), подтверждающий(ие) изменение персональных данных.
- Отправить на электронный адрес приемной комиссии сканированные копии или фотокопии регистрационных документов.
Прежде чем отправить письмо, обязательно нужно проверить правильность данных, указанных в заявлении-анкете.
- Получить сканированную копию экзаменационного листа.
Представитель приемной комиссии проверит наличие необходимых для регистрации документов и правильность их оформления.
В случае успешной регистрации участнику / участнице пришлют сканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный им / ею в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. Если в экзаменационном листе участник / участница обнаружит ошибки, ему / ей нужно обратиться в приемную комиссию.
Оформленный экзаменационный листок можно получить лично, обратившись в приемную комиссию, или почтовой связью, если участник / участница отметил / отметила о такой необходимости в заявлении-анкете.
Если экзаменационный листок не поступит на адрес, указанный в заявлении-анкете, за две недели до начала вступительных испытаний, участник / участница должен/-на обратиться в приемную комиссию, в которую посылал / посылала регистрационные документы, для получения соответствующих разъяснений.
Для зарегистрированных участников / участниц на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создали информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру", доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.