Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький. Він додав, що 2024 року очікують на близько 90 тисяч абітурієнтів.

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У МОН розповіли деталі вступу в магістратуру

Винницький зауважив, що ступінь складності іспиту не змінився. Він складається з двох частин.

Єдиний вступний іспит складається з двох блоків: це так званий тест на загальні навчальні компетентності, які включають вербальну складову, складову з логіки, та тест на знання іноземної мови. Й те, й те складається з першої частини на 30 питань та другої – на 27 питань. Загалом – півтори години,

– повідомив посадовець.

Заступник Лісового також розповів, що на сьогодні у МОН не можуть назвати точну цифру цьогорічних абітурієнтів до магістратури, адже тільки стартувала реєстрація. Станом на 9:30 годину 7 травня подали заявки на вступ 386 осіб. У Міносвіти загалом очікують, що таких буде близько 80 – 90 тисяч.

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Розпочалася реєстрація на вступні іспити до магістратури