Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Он добавил, что в 2024 году ожидают около 90 тысяч абитуриентов.

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В МОН рассказали детали поступления в магистратуру

Винницкий отметил, что степень сложности экзамена не изменилась. Он состоит из двух частей.

Единый вступительный экзамен состоит из двух блоков: это так называемый тест на общие учебные компетентности, которые включают вербальную составляющую, составляющую по логике, и тест на знание иностранного языка. И то, и то состоит из первой части на 30 вопросов и второй – на 27 вопросов. В общем – полтора часа,

– сообщил чиновник.

Заместитель Лисового также рассказал, что на сегодня в МОН не могут назвать точную цифру нынешних абитуриентов в магистратуру, ведь только стартовала регистрация. По состоянию на 9:30 часов 7 мая подали заявки на поступление 386 человек. В Минобразования в целом ожидают, что таких будет около 80 – 90 тысяч.

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Началась регистрация на вступительные экзамены в магистратуру