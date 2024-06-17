Участие в этом периоде регистрации могут принять абитуриенты, которые не успели зарегистрироваться для прохождения экзаменов. Это можно сделать в приемных комиссиях вуза очно при условии личного присутствия абитуриента или дистанционно.

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Как зарегистрироваться на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру

Для успешной дистанционной регистрации абитуриент должен сформировать комплект сканированных или фотокопий регистрационных документов и иметь квалификационную электронную подпись.

Заполняя заявление-анкету с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа, потенциальный магистр должен указать населенный пункт, в котором желает пройти ЕВИ и ЕФВВ.

Также поступающие, которые будут сдавать ЕФВВ, должны указать одно или два названия единого профессионального вступительного испытания (учет и финансы, право и международное право, экономика и международная экономика, управление и администрирование, политология и международные отношения, психология и социология, психология и педагогика или информационные технологии).

В случае успешной регистрации абитуриент получит сканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете.

Оригинал экзаменационного листа будут хранить в приемной комиссии. Если в экзаменационном листе абитуриент обнаружит ошибки, стоит обратиться в приемную комиссию.

Оформленный экзаменационный лист можно получить лично, обратившись в приемную комиссию, или по почте, если поступающий отметил о такой необходимости в заявлении-анкете.

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Что делать, если не получил экзаменационный лист

Если экзаменационный листок не поступил на адрес, указанный в заявлении-анкете, абитуриент должен обратиться в приемную комиссию, в которую посылал регистрационные документы.

Для каждого участника, который получил экзаменационный листок, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний", доступ к которой можно осуществить по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.

Дополнительный период регистрации продлится до 21 июня 2024 года.