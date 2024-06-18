Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что для прохождения единого вступительного экзамена, который является обязательным условием допуска к конкурсному отбору в аспирантуру, зарегистрировалось 140 тысяч человек.

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Чиновник при этом уточнил, что в то же время ежегодно, до полномасштабной войны, было около 5 тысяч аспирантов.

Чтобы вы понимали, традиционно в аспирантуре было 3,5 тысячи бюджетников и примерно 1200 – 1500 контрактников. То есть 5 тысяч – это наш нормальный уровень,

– заявил Винницкий.

И добавил, что во время войны с 2022 года эта цифра ежегодно увеличивалась.

Два года назад в аспирантуру поступили 15 тысяч, в прошлом году – 18 тысяч,

– сообщил заместитель главы МОН.

Также добавил, что реформирование системы высшего образования требует постоянной борьбы с реалиями.

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