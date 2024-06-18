Адже в Україні продовжує зростати вартість вищої освіти за контрактом. Як оновлені ціни у вишах для вступників 2024 року відрізняються від тогорічних, читайте далі.

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Як зростає вартість освіти в Україні

Здобуття вищої освіти за контрактом в Україні дорожчає щороку. Прослідкувати цю тенденцію допомагає індекс споживчих цін за категорією "Вища освіта", яку відстежує Держстат.

Динаміка вартості вищої освіти за даними Держстату 2019 рік: +12,9%;

2020 рік: +15,2%;

2021 рік: +17,5%;

2022 рік: +7,2%;

2023 рік: +11,8%.

Тобто за п'ять років умовний річний контракт вартістю 20 тисяч гривень зріс на понад 83% – до 36,6 тисячі гривень.

Динаміка зростання помітно відрізняється залежно від закладу освіти і спеціальності. Деякі університети на наступний навчальний рік зберігають практично тогорічні ціни. Інші підвищують вартість навчання за контрактом на 10 – 20% і більше.

Зауважимо: оскільки на момент публікації новини не всі виші оприлюднили вартість навчання за рік, ЗМІ спираються лише на наявні дані.