Значительную популярность приобрело в Украине образование программиста. В частности, благодаря высокому уровню зарплат и бурному развитию IT-отрасли.

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Сколько стоит год обучения на программиста в вузах Украины

Однако из-за большого спроса за такие учебные программы в престижных вузах приходится платить заметно дороже, чем за менее популярные специальности.

Так, в некоторых учреждениях высшего образования стоимость обучения по контракту по специальности "Инженерия программного обеспечения" для соискателей диплома бакалавра с 1 сентября 2024 года по 30 августа 2028 года такова:

  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского: 54,9 тысячи гривен за год (+10% по сравнению с прошлым учебным годом);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 52,89 тысячи гривен (+14,3%);
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича: 40 тысяч гривен (+8,7%);
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: 39,9 тысяч гривен (0%);
  • Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа: 34,6 тысячи гривен (+20,1%);
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники: 31,99 тысячи гривен (+10,7%);
  • Винницкий национальный технический университет: 26,8 тысячи гривен (+5,1%).

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В Украине растет стоимость обучения в вузах

  • Стоимость высшего образования по контракту в Украине растет ежегодно.
  • В частности, за последние пять лет – более чем на 83%.
  • Динамика роста стоимости обучения высшего образования варьируется в зависимости от учебного заведения и специальности.
  • Некоторые университеты сохраняют прошлогодние цены, а другие повышают стоимость на 10 – 20% и более.