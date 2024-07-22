Тож абітурієнти можуть мати чимало питань. Зокрема, як створити персональний електронний кабінет вступника і правильно подати заяви на вступ. Загалом можна подати до 15 заяв, зазначає Освіта 24.
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Як зареєструвати е-кабінет і подати заяви
Фахівці державного підприємства "Інфоресурс" підготували для вступників відеоінструкцію щодо реєстрації особистого електронного кабінету та подання електронних заяв до вишів – після завершення 11 класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра.
Покроковий алгоритм такий:
- 00:00 – реєстрація електронного кабінету;
- 01:48 – активація електронного кабінету;
- 02:06 – вхід до електронного кабінету та заповнення необхідних даних;
- 03:52 – подання заяв на вступ та реєстрація на вступні випробування.
Як зареєструвати електронний кабінет: відеоінструкція
Нагадаємо, що у Міносвіти України розповіли, скільки вступників зможуть отримати гранти на навчання у вишах цьогоріч. Про це читайте за посиланням.