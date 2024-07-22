Державний грант допоможе частково покрити вартість навчання на будь-якій бакалаврській програмі. Грантове фінансування цьогоріч зможуть отримати 20 – 25 тисяч вступників, заявив заступник очільника МОН України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

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Скільки вступників зможуть отримати грант цьогоріч

Таку фінансову допомогу зможуть отримати вступники, які навчаються на контракті.

Дотепер у нас була така чорно-біла система: ти або отримував бюджетне місце, де держава платила 100%, або контракт, де держава нічого не платила. Зараз держава буде мати можливість дещо допомогти тим студентам, які здають на нормальному рівні НМТ, але, можливо, не попадають на бюджетні місця. Вони зможуть отримати гранти, які в сумі будуть мати 15 або 25 тисяч,

– заявив Винницький.

І додав, що вартість навчання на контракті в Україні вже сягає європейських показників. Це створює конкуренцію між українськими і європейськими вишами.

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Хто може отримати грант на здобуття вищої освіти

Посадовець зазначив, що вступники, зараховані на контракт на денну або дуальну форму навчання, які мають понад 150 балів із двох предметів НМТ, зможуть подати заявку на грантове фінансування у розмірі 15 тисяч гривень.

Вступники, які мають понад 170 балів із двох предметів НМТ, зможуть отримати грант у розмірі 25 тисяч гривень. Водночас для стратегічно важливих спеціальностей – архітектури, медицини, освіти – діють певні коефіцієнти, і 25 тисяч можуть перетворитися на 37,5 тисячі гривень,

– уточнив Винницький.

Однак, за його словами, на ті спеціальності, на які є перенасичений попит – правники, маркетологи, економісти – гранту на суму 15 тисяч не буде – лише 25 тисяч. Для того, аби отримати грант на такі спеціальності, вступник повинен мати мінімум 170 балів.

Грант призначатимуть на весь період навчання. Його розмір змінюватиметься залежно від індексу інфляції.