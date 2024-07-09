Результати НМТ потрібні для вступу у виші України. Їх абітурієнт може знайти в особистому кабінеті вступника.

Дивіться також Які спеціальності мають особливу підтримку держави

Як перевірити, чи вступив у виш

Для вступу на творчі чи спортивні спеціальності треба ще пройти додатковий творчий конкурс. Про це вказано у Порядку прийому до закладів вищої освіти на 2024 рік.

Рейтингові списки сформують до 5 серпня 2024 року.

Якщо вас рекомендували до зарахування на бюджет, ваш статус "Допущено до конкурсу" зміниться на "Рекомендовано до зарахування" (навчання за державним (регіональним) замовленням).

Якщо ви претендували на контрактне місце, ваш статус "Допущено до конкурсу" або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб") зміниться на "Рекомендовано до зарахування" (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Якщо ви не виконаєте вчасно вимоги до зарахування, статус може змінитися на "Виключено зі списку рекомендованих" (навчання за державним (регіональним) замовленням).

Приймальна комісія також може змінити цей статус на "Допущено до конкурсу" (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Абітурієнтові при цьому треба пильно стежити за перебігом вступної кампанії на вебсайтах обраних вишів.

Раніше ми інформували про те, які спеціальності мають особливу підтримку держави. Про це читайте за посиланням.