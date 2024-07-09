Зокрема, потрібні фахівці у сфері професійно-технічної освіти, щоб задовольнити потреби країни. Тож Міністерство освіти і науки полегшило вступу до вищих технічних училищ та сприяє вступникам.

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Які спеціальності по-особливому підтримує держава

У 2024 році ця підтримка охоплює 64 спеціальності в 13 галузях знань. Серед цих галузей можна виділити безпеку, освіту, будівництво та архітектуру, військові науки, аграрні та природничі дисципліни, транспорт, електричну інженерію та інші.

Зауважимо, що особлива підтримка – це підвищення конкурсних балів на цих спеціальностях, що є важливим стимулом для вступу туди абітурієнтів.

Для досягнення цієї мети використовують два механізми:

Галузевий коефіцієнт. При вступі на спеціальності з підтримкою, якщо ви вкажете їх у заяві як пріоритет 1 чи 2 (тобто виберете їх як найбажаніші), ваш конкурсний бал помножать на 1,02 – галузевий коефіцієнт. Додаткові бали за підготовчі курси. Якщо ви відвідували підготовчі курси в виші у рік вступу та подаєте заяву на спеціальність з державною підтримкою, то вашому конкурсному балу можуть додати ще 0 – 10 балів, залежно від успішності завершення таких курсів. Цю оцінку позначать у формулі конкурсного бала як ОУ.

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Які спеціальності мають особливу підтримку держави 2024