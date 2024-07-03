Тож вступників цікавить, скільки коштуватиме рік навчання у топових ЗВО нашої держави. Зокрема, на популярних спеціальностях.

Дивіться також Уряд збільшив держзамовлення на підготовку затребуваних фахівців

Скільки коштує навчання за контрактом у топових ЗВО

Абітурієнтам варто врахувати таку інформацію цьогоріч:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ціни на філологічні спеціальності коливаються у межах 50 900 – 59 400 гривень за навчальний рік.

Економічний напрямок коштує від 50 000 до 70 000 гривень; маркетинг – 54 000 гривень; право – 66 600 гривень. Комп'ютерні науки близько 50 900 гривень.



Ціни на навчання у КНУ / скриншот

Львівський національний університет імені Івана Франка

За навчання на економічному факультеті треба віддати 34 680 гривень і 39 642 гривні, якщо вивчати міжнародну економіку (минулого року було 30 180 гривень і 34 485 відповідно).

Комп'ютерні технології можна вивчати за щонайменше 32 890 гривень на рік. Максимальна сума – 52 890 (торік ця сума становила 46 289 гривень).

Ціни на іноземну філологію коливаються від 41 790 до 48 952 гривень на рік.



Ціни на навчання у ЛНУ / скриншот

Спеціальність "Право" в ЛНУ тепер коштує 52 890 гривень. Це найбільша сума за навчання на рік у цьому виші. Порівняно з минулим роком вартість зросла на 6 600 гривень.

Дивіться також Як вступити на контракт у виш у 2024 році

Харківський національний університет імені Каразіна

У ХНУ імені Каразіна вартість значно нижча за попередні виші, хоча й дещо зросла, якщо порівняти з минулим роком.

Так, наприклад, ціна навчання на філології стартує з 23 000 (було 20 740) гривень і підвищується до 33 000 (було 25 550).

Економічні спеціальності коштують 31 000 гривень незалежно від напрямку. Такі самі ціни й на право, і на маркетинг.

Навчання на заочній формі подекуди вдвічі дешевше, ніж ні денній.



Вартість року навчання у ХНУ імені Каразіна / скриншот

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У "Могилянці" рік навчання на факультеті економіки коштує 64 000 гривень. За вивчення спеціальності "Право" щорічно доведеться платити 89 300 гривень (торік ця сума становила 85 000).

Філологічні науки стартують із 49 400 та закінчуються сумою 66 200 гривень на рік.

Найвищі ціни залишилися на тому ж рівні, що й були торік. Інформаційні технології – 70 000 гривень; комп'ютерні науки – 95 000 гривень; аналіз вразливостей інформаційних систем – 100 000 на рік.



У "Могилянці" – найвища вартість "контракту" / скриншот

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

За навчання на філології доведеться заплатити від 48 900 гривень на рік. Сума зросла на п'ять тисяч. Економічні спеціальності та маркетинг "коштують" 43 900 гривень.

Вартість навчання на юридичному факультеті – 49 900 гривень за навчальний рік. А інформаційні технології тримаються в межах 43 900 – 54 900 гривень.

Так, непрофільні спеціальності КПІ зросли у вартості приблизно на п'ять тисяч гривень, а профільні – подекуди й на 10 тисяч гривень.



Які ціни на прикладні спеціальності в КПІ імені Сікорського / скриншот

Дивіться також У вишах і коледжах створили центри допомоги вступникам

Як формують вартість на навчання

Державний експерт з питань вищої освіти МОН Андрій Охрімовський розповів, що заклади вищої освіти визначають вартість навчання самостійно. Однак є одне "але".

Заклади, які отримують державне замовлення, зобов'язані дотримуватися вимог до індикативної собівартості. Тобто вартість контракту на кон'юнктурних спеціальностях не нижче 60 – 80% від середньої вартості підготовки за держзамовленням,

– пояснив він.

Мовиться про такі спеціальності як філологія, економіка, політологія, психологія, соціологія, журналістика, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, право, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технології, стоматологія, медицина, медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, медична психологія, фармація, промислова фармація, фізична терапія, ерготерапія, педіатрія, громадське здоров'я, готельно-ресторанна справа, туризм, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини та міжнародне право.